Подмосковные спасатели оказали помощь пассажирке легковушки, пострадавшей в ДТП с грузовиком

Работники 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь пассажирке, пострадавшей в ДТП в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне. При столкновении грузовика с иномаркой последняя от сильного удара съехала в кювет и перевернулась. Пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Спасатели оперативно прибыли на место. Как рассказал старший смены Илья Гонца, травмированную женщину передали бригаде скорой помощи.

«Пациентку доставили в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась», — уточнил он.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшей в ДТП с грузовиком на трассе в Красногорске.