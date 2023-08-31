Подмосковные спасатели оказали помощь прикованной к постели пожилой женщине, запертой в квартире

Работники 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вскрыли дверь в квартиру в Луховицах, где находилась пенсионерка, прикованная к постели. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал старший смены Сергей Макаров, в Систему-112 обратился родственник пожилой женщины. Он рассказал, что пришел навестить больную бабушку, однако случайно сломал ключ от входной двери.

Спасатели оперативно прибыли на место и в присутствии сотрудника полиции извлекли фрагмент сломанного ключа из замка, а затем вскрыли дверь, обеспечив мужчине доступ в квартиру.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили пенсионерку, которая оказалась запертой на балконе собственной квартиры.