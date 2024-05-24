Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика из запертой квартиры
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине попасть в квартиру к своему малолетнему сыну, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне. Хозяйка жилища рассказала, что вышла из дома всего на минуту, а когда вернулась и стала открывать дверь, то замок сломался. Внутри остался ее сын в возрасте чуть менее двух лет.
Спасатели оперативно прибыли на место и аккуратно деблокировали дверь. Все это время мальчик находился в детской кроватке и плакал, но, услышав голос мамы, успокоился.
Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры пенсионерку с признаками инсульта.