Подмосковные спасатели освободили двухлетнего мальчика из запертой квартиры

Инцидент произошел накануне. Хозяйка жилища рассказала, что вышла из дома всего на минуту, а когда вернулась и стала открывать дверь, то замок сломался. Внутри остался ее сын в возрасте чуть менее двух лет.

Спасатели оперативно прибыли на место и аккуратно деблокировали дверь. Все это время мальчик находился в детской кроватке и плакал, но, услышав голос мамы, успокоился.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры пенсионерку с признаками инсульта.