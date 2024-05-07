Спасатели освободили из запертой квартиры в Подмосковье пенсионерку с признаками инсульта
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась обездвиженная 74-летняя женщина, сообщила пресс-служба ведомства.
За помощью к спасателям обратилась внучка пострадавшей. Она рассказала, что ее бабушка не отвечает на звонки, а дверь квартиры заперта изнутри.
Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и обнаружили, что хозяйка квартиры лежит на полу. Пострадавшую под контролем медиков аккуратно транспортировали в машину скорой помощи. С признаками инсульта пенсионерку доставили в больницу.
Ранее подмосковные спасатели вызволили из запертой машины годовалого ребенка.