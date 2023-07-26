Подмосковные спасатели освободили двухлетнюю девочку, которая случайно закрылась в квартире

Работники 309-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили двухлетнюю девочку, которая случайно закрылась в квартире. Инцидент произошел в Подольске, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник части Эрнест Элбакян, о происшествии в Систему-112 сообщила мать девочки. Она рассказала, что на минуту вышла из квартиры, чтобы вынести коляску на лестничную площадку. В это время ее ребенок повернул оставленный в замочной скважине ключ.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли металлическую дверь при помощи шанцевого инструмента.

Уточняется, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь девушке, которая пострадала в ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком.