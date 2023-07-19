Спасатели оказали помощь девушке, пострадавшей в ДТП с фурой и тремя легковушками в Луховицах

Работники 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли девушке 2000 года рождения, пострадавшей в ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Луховицах.

Как рассказал начальник части Валерий Осипов, слова которого приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», авария произошла сегодня на трассе «Урал». В результате пострадал один человек — пассажирка иномарки.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они стабилизировали транспортные средства, отключили аккумуляторы и извлекли девушку из разбитой машины. Пострадавшей на правую руку наложили шину и передали медикам. Уточняется, что у девушки подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом лучевой кости.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли котенка, который оказался зажат между стеной и обшивкой дома в Дмитровском округе.