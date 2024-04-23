Подмосковные спасатели освободили из запертого дома полуторогодовалого ребенка
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Полуторогодовалый ребенок закрыл изнутри дверь дома, когда его бабушка вышла на несколько минут в огород. Зайти обратно женщина уже не смогла.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. На место оперативно прибыли работники 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства.
Подмосковные спасатели аккуратно вскрыли дверь с помощью специального инструмента. Обеспокоенная бабушка смогла зайти в дом. С ее внуком все было в порядке — мальчик спокойно спал.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли бобра, который провалился в коммуникационный колодец.