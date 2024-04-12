Провалившегося в колодец бобра спасли в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В Луховицах бобер провалился в открытый двухметровый коммуникационный колодец. На помощь грызуну пришли работники ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства.
Спасателей вызвали местные жители, которые заметили, что животное попало в беду. На место оперативно прибыли работники 229-й пожарно-спасательной части. Они накинули на бобра спасательную веревку и вытащили его на поверхность.
Животное было обессиленным. Спасатели наблюдали за грызуном до тех пор, пока он не пришел в себя. После этого бобер спешно скрылся в кустах.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли застрявшую на высоком дереве кошку.