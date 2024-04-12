Провалившегося в колодец бобра спасли в Подмосковье

Спасателей вызвали местные жители, которые заметили, что животное попало в беду. На место оперативно прибыли работники 229-й пожарно-спасательной части. Они накинули на бобра спасательную веревку и вытащили его на поверхность.

Животное было обессиленным. Спасатели наблюдали за грызуном до тех пор, пока он не пришел в себя. После этого бобер спешно скрылся в кустах.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли застрявшую на высоком дереве кошку.