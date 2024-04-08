Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры кричавшую о помощи женщину

Работники 215-й пожарно-спасательной части вскрыли дверь квартиры, в которой находилась женщина, срочно нуждавшаяся в госпитализации.

Инцидент произошел в Дубне, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасателей вызвала местная жительница. Она рассказала, что ее соседка звала на помощь, а потом перестала откликаться.

Спасатели вскрыли двери с помощью шанцевого инструмента. Выяснилось, что хозяйка квартиры упала не смогла самостоятельно подняться.

Медики осмотрели женщину и госпитализировали ее.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли собаку, которая провалилась в коллектор.