Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры пенсионерку с признаками инсульта

Работники 254-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли пожилую женщину с признаками инсульта, которая не могла самостоятельно открыть дверь в свою квартиру в Павловском Посаде соцработнику и медикам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О происшествии в Систему-112 сообщила социальный работник. Она рассказала, что пенсионерка не отвечает на звонки и не отзывается на стук в дверь.

Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли дверь в присутствии сотрудников полиции и медиков. Как отметил старший смены Николай Лаврентьев, пожилая женщина находилась в сознании, но плохо себя чувствовала. Хозяйку квартиры госпитализировали с подозрением на инсульт.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь 96-летней женщине, которая лежала на полу в запертой квартире в Сергиевом Посаде.