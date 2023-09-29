Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры трехлетнего мальчика

Работники 320-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили трехлетнего ребенка из запертой квартиры в Шатуре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник части Александр Баранов, в Систему-112 обратилась взволнованная мать малыша. По словам женщины, ее сын случайно закрылся на щеколду в квартире на втором этаже, когда она на минуту вышла на лестничную площадку.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они решили не вскрывать металлическую дверь, а пробраться в квартиру с помощью трехколенной лестницы. Работники «Мособлпожспаса» аккуратно открыли окно механическим инструментом.

«К счастью, с мальчиком все было в порядке, и медицинская помощь ему не понадобилась», — добавил Баранов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли кота при пожаре в подмосковном Волоколамске.