Подмосковные спасатели освободили палец девушки от застрявшего кольца

Работники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли девушке, на пальце которой застряло кольцо, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Егорьевске. Пострадавшая не смогла самостоятельно снять украшение из-за образовавшегося отека. Палец сильно опух, поэтому даже спасатели не стали использовать капроновую нить, а сразу решили разрезать кольцо специальным инструментом.

Спасательная операция прошла успешно. Девушке не понадобилась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, провалившегося в колодец.