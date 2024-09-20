Подмосковные спасатели освободили палец девушки от застрявшего кольца

Безопасность
пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Работники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли девушке, на пальце которой застряло кольцо, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Егорьевске. Пострадавшая не смогла самостоятельно снять украшение из-за образовавшегося отека. Палец сильно опух, поэтому даже спасатели не стали использовать капроновую нить, а сразу решили разрезать кольцо специальным инструментом.

Спасательная операция прошла успешно. Девушке не понадобилась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, провалившегося в колодец.

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