Подмосковные спасатели освободили палец женщины от застрявшего кольца

Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине, на пальце которой застряло кольцо, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Одинцово. Местная жительница два дня пыталась снять украшение самостоятельно, но все попытки оказались безуспешными. В результате палец распух, кольцо стало причинять сильную боль.

Спасатели разрезали украшение специальным инструментом. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса пенсионерку с инсультом.