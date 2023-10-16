Подмосковные спасатели освободили пятимесячного ребенка из запертого автомобиля

Работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили пятимесячную девочку из запертого автомобиля в Солнечногорске, сообщила пресс-служба ведомства.

За помощью в Систему-112 обратилась мама ребенка. Взволнованная женщина рассказала, что вышла из припаркованной машины, но оставила внутри ключи. Дверь автомобиля захлопнулась, в салоне осталась спящая малышка.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они отжали стекло и открыли дверь при помощи специального троса. Как рассказал замначальника части Сергей Яшин, работники «Мособлпожспаса» действовали тихо и осторожно, поэтому ребенок даже не проснулся.

Ранее работники "Мособлпожспаса" освободили из запертой квартиры обездвиженную пожилую женщину, у которой были признаки инсульта.