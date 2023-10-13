Спасатели освободили обездвиженную пенсионерку из запертой квартиры в Подмосковье

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали дверь в квартиру, где находилась обездвиженная 85-летняя женщина, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в городе Хотьково. В Систему-112 обратилась родственница пенсионерки. Она рассказала, что три дня не могла дозвониться до пожилой женщины, поэтому приехала лично ее проведать, однако не попала в квартиру, поскольку дверь закрыта на внутреннюю щеколду.

Спасатели оперативно прибыли на место и деблокировали дверь с помощью специального инструмента, рассказал замначальника части Сергей Шумов. Благодаря этому обеспокоенная родственница пенсионерки и медики скорой помощи смогли попасть в квартиру.

«Находившаяся в квартире пожилая женщина лежала на диване в обессиленном состоянии», — уточнил Шумов.

Пенсионерку госпитализировали с подозрением на инсульт.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившегося пенсионера с нарушениями зрения и речи после перенесенного инфаркта.