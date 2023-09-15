«Трясется, замерз, но целый»: в Подмосковье спасли щенка, провалившегося в пятиметровый колодец
В Солнечногорске спасли щенка, провалившегося в пятиметровый колодец
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили щенка из заброшенного колодца в поселке Поварово под Солнечногорском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказал старший смены Сергей Земляков, в Систему-112 обратились местные жители. Они были обеспокоены тем, что на территории заброшенного дома скулит собака. Неравнодушные люди сами осмотрели участок и выяснили, что щенок находится на дне поросшего травой колодца.
«Сооружение было достаточно глубоким — около пяти метров, поэтому жители поселка не стали доставать животное сами, чтобы не рисковать, а обратились за помощью к спасателям», — рассказал Земляков.
Работники «Мособлпожспаса» решили использовать для спасения щенка альпинистское оборудование. Спасатель Владимир Кирюшин спустился на дно колодца. В это время его страховали коллеги. Щенка поместили в хозяйственную сумку и подняли на поверхность с помощью веревки.
Спасатели осмотрели малыша и передали его местным жителям.
«Живой, здоровый, трясется, замерзший, но целый», — сказал один из спасателей, когда щенка подняли на поверхность.
Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, который упал в приямок с оборудованием для бассейна.