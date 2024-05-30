Подмосковные спасатели подняли из погреба пенсионерку, которой резко стало плохо
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 74-летней пенсионерке, у которой резко ухудшилось самочувствие, пока она была в погребе, сообщил пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в поселке Матросово под Солнечногорском. Спасателей вызвали прибывшие на место медики, которые не смогли самостоятельно вытащить женщину из погреба.
Работники «Мособлпожспаса» зафиксировали пострадавшую на жестких носилках и передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее подмосковные спасатели нашли пропавшего пенсионера с деменцией, который потерялся в лесу.