Подмосковные спасатели помогли 90-летней женщине и ее внучке справиться с заклинившим дверным замком

Работники дежурного караула 271-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли 90-летней женщине и ее внучке справиться с заклинившим дверным замком, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в многоквартирном доме в поселке Малино под Ступино. За помощью к спасателям обратилась внучка пенсионерки, она рассказала, что ее бабушка закрылась на ключ изнутри, но дверь почему-то не открывается.

Работники «Мособлпожспаса» прибыли на место. Один из спасателей с помощью лестницы забрался в квартиру через окно, его открыла хозяйка жилища.

«Он (спасатель. — при. ред.) открыл замок изнутри и обеспечил доступ внучке в квартиру. Женщины поблагодарили работников дежурного караула за оказанную помощь», — рассказал начальник караула Дмитрий Городилов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли женщине снять с дерева ее кошку.