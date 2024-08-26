Подмосковные спасатели помогли девочке, чья нога застряла в перилах на игровой площадке

Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь одиннадцатилетней девочке, чья нога застряла в перилах на игровой площадке.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в поселке ВНИИССОК в Одинцовском округе. Девочка во время игры просунула ногу между металлическими периллами, а вытащить обратно уже не смогла, при этом любое движение причиняло ребенку сильную боль.

Спасателей вызвали родители пострадавшей. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и разжали металлические прутья с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Помощь медиков девочке не понадобилась.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь пенсионерке, которая повредила ногу во время сбора грибов.