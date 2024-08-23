Подмосковные спасатели помогли пенсионерке, повредившей ногу во время сбора грибов

Работники 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 64-летней женщине, которая повредила ногу во время сбора грибов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел недалеко от деревни Чашниково под Солнечногорском. Пенсионерка упала на размытой дождем тропинке и уже не смогла подняться. Спасателей вызвала подруга пострадавшей, с которой они вместе отправились на «тихую охоту».

Работники «Мособлпожспаса» и сотрудники скорой из-за сложных условий на местности добирались до пострадавшей пешком. Женщине на поврежденную ногу наложили шину. До кареты скорой помощи пенсионерку доставили неравнодушные граждане, который по счастливой случайности проезжали мимо на квадроцикле.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели с начала лета вывели из леса свыше 200 заблудившихся грибников.