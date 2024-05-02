Подмосковные спасатели помогли девочке, нога которой застряла в лифтовой щели

Подмосковные спасатели оказали помощь ребенку, чья нога застряла между кабиной лифта и межэтажным перекрытием, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ЧП случилось в Сергиевом Посаде. Четырехлетняя девочка оступилась и угодила ногой в лифтовую щель. На место оперативно прибыли работники 233-й пожарно-спасательной части. Спасателей вызвал очевидец происшествия.

Работники «Мособлпожспаса» расширили отверстие между кабиной и межэтажным перекрытием с помощью гидравлического инструмента и освободили ногу ребенка. После этого сотрудники скорой помощи доставили девочку в больницу.

Ранее подмосковные спасатели помогли пятилетней девочке, нога которой застряла между досками скамейки.