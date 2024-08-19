Подмосковные спасатели помогли мужчине, руку которого зажало в электрорубанке
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли 37-летнему мужчине, чья рука оказалась зажатой в электрорубанке, сообщила пресс-служба ведомства.
Пострадавший сам обратился за помощью к спасателям. Выяснилось, что во время хозяйственных работ на даче рукав рубашки попал в вал инструмента, как следствие, рука застряла в натяжном механизме. Любое движение причиняло сильную боль.
Спасатели частично разобрали инструмент и освободили руку мужчины. Медицинская помощь ему не потребовалась, поскольку житель Павловского Посада успел вовремя выключить электрорубанок.
Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли 90-летней пенсионерке и ее внучке справиться с заклинившим дверным замком.