Свыше 200 заблудившихся грибников вывели из леса подмосковные спасатели с начала лета
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» с начала лета вывели из подмосковных лесов свыше 220 заблудившихся грибников, сообщила пресс-служба ведомства.
Чаще всего любители «тихой охоты» не могли найти обратную дорогу в лесах Серпухова, Егорьевска, Шатуры, Ступино, Рузы, Истры, Орехово-Зуево, Коломны, Наро-Фоминска, Мытищ, Талдома, Солнечногорска, Клина.
Помощь спасателей требовалась грибникам всех возрастов, не только пожилым людям. Если вы заблудились в лесу, то в первую очередь нужно успокоиться, осмотреться и прислушаться, посоветовали работники «Мособлпожспаса».
Они рассказали, что звук работающего трактора можно услышать за 3-4 километра, а лай собак — за 2-3 километра. Если вы вышли к воде, то идите вниз по течению, а если все же вызвали спасателей, то оставайтесь на месте.
Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Ступино заблудившуюся супружескую пару.