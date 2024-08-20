Свыше 200 заблудившихся грибников вывели из леса подмосковные спасатели с начала лета

Чаще всего любители «тихой охоты» не могли найти обратную дорогу в лесах Серпухова, Егорьевска, Шатуры, Ступино, Рузы, Истры, Орехово-Зуево, Коломны, Наро-Фоминска, Мытищ, Талдома, Солнечногорска, Клина.

Помощь спасателей требовалась грибникам всех возрастов, не только пожилым людям. Если вы заблудились в лесу, то в первую очередь нужно успокоиться, осмотреться и прислушаться, посоветовали работники «Мособлпожспаса».

Они рассказали, что звук работающего трактора можно услышать за 3-4 километра, а лай собак — за 2-3 километра. Если вы вышли к воде, то идите вниз по течению, а если все же вызвали спасателей, то оставайтесь на месте.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вывели из леса в Ступино заблудившуюся супружескую пару.