Подмосковные спасатели помогли подростку, чей палец застрял в игрушечном автомате

Безопасность
пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Тринадцатилетнему подростку из Павловского Посада понадобилась помощь спасателей. Ребенок решил самостоятельно починить заклинивший механизм игрушечного автомата, в итоге палец мальчика застрял.

На место прибыли работники 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства. Спасателей вызвала мама подростка.

Работники «Мособлпожспаса» освободили палец ребенка с помощью специального инструмента. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь четырехлетней девочке, которая застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием.

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