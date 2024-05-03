Подмосковные спасатели помогли подростку, чей палец застрял в игрушечном автомате
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Тринадцатилетнему подростку из Павловского Посада понадобилась помощь спасателей. Ребенок решил самостоятельно починить заклинивший механизм игрушечного автомата, в итоге палец мальчика застрял.
На место прибыли работники 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», сообщила пресс-служба ведомства. Спасателей вызвала мама подростка.
Работники «Мособлпожспаса» освободили палец ребенка с помощью специального инструмента. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.
Ранее подмосковные спасатели оказали помощь четырехлетней девочке, которая застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием.