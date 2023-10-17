Подмосковные спасатели помогли пожилому инвалиду попасть домой после стационара

Инцидент произошел в деревне Левошево под Шатурой. В Систему-112 Подмосковья обратилась супруга пенсионера. Она рассказала, что после выписки из больницы ее мужа довезли до подъезда на машине скорой помощи. Однако в доме нет лифта, поэтому поднять пенсионера до квартиры на четвертом этаже оказалось проблематичным.

Спасатели оперативно прибыли на место и аккуратно переложили мужчину из автомобиля скорой помощи на мягкие носилки, на которых транспортировали его в квартиру.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили пятимесячного малыша из запертого автомобиля в Солнечногорске.