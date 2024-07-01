Подмосковные спасатели помогли семье с двумя детьми, которая заблудилась в лесу на машине
Фото: [t.me/gku_mo_mosoblpojspas]
Работники 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь семье с двумя детьми, которая не смогла выбраться из леса на машине, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в районе села Городец. Спасателей вызвал глава семейства. Он рассказал, что вместе с супругой, семилетним сыном и четырехлетней дочерью ехал по лесной тропе, но свернул в другую сторону и потерял ориентиры.
Ситуация осложнялась еще и тем, что автомобиль увяз на размытой после дождя дороге.
Работники «Мособлпожспаса» нашли потерявшуюся семью, оказали ей психологическую помощь, вытащили машину из грязевой трясины, а затем показали дорогу.
Ранее подмосковные спасатели помогл и грибнику, который застрял на машине посреди леса.