Подмосковные спасатели помогли семье с двумя детьми, которая заблудилась в лесу на машине

Работники 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь семье с двумя детьми, которая не смогла выбраться из леса на машине, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в районе села Городец. Спасателей вызвал глава семейства. Он рассказал, что вместе с супругой, семилетним сыном и четырехлетней дочерью ехал по лесной тропе, но свернул в другую сторону и потерял ориентиры.

Ситуация осложнялась еще и тем, что автомобиль увяз на размытой после дождя дороге.

Работники «Мособлпожспаса» нашли потерявшуюся семью, оказали ей психологическую помощь, вытащили машину из грязевой трясины, а затем показали дорогу.

Ранее подмосковные спасатели помогл и грибнику, который застрял на машине посреди леса.