Подмосковные спасатели помогли застрявшему на дереве мужчине

Житель Подмосковья застрял на высоком дереве, когда обрезал с него сухие ветки. Инцидент произошел на одном из приусадебных участков в селе Новый Быт под Чеховом, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасателей вызвал сосед застрявшего на дереве мужчины. Выяснилось, что пострадавший случайно сломал приставленную к дереву лестницу, в результате чего не смог самостоятельно спуститься вниз.

На место оперативно прибыли работники 311-й пожарно-спасательной части. Они спустили мужчину с дерева с помощью трехколенной лестницы. Помощь медиков жителю региона не понадобилась.

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