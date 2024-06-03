Подмосковные спасатели помогли женщине, получившей травму ноги в лесу

Инцидент произошел в Дмитровском округе. За помощью к спасателям обратился супруг пострадавшей. Он рассказал, что они направлялись в деревню Ильинское через лес. Пара хотела преодолеть путь на велосипедах, однако на участке с крутым подъемом они приняли решение идти пешком, к тому же, погода резко испортилась, из-за дождя дорога стала скользкой. В результате женщина неудачно оступилась и почувствовала резкую боль в ноге, идти самостоятельно она уже не могла.

Спасатели определили местоположение супругов и оперативно прибыли на место. Женщину укутали в спасательное одеяло, иммобилизовали поврежденную ногу и транспортировали в аварийно-спасательный автомобиль. Выяснилось, что у пострадавшей был винтообразный перелом большой берцовой кости со смещением, ее доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» ликвидировали лесной пожар в Талдомском округе.