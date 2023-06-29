Подмосковные спасатели рассказали, как действовать при встрече со змеей

Со змеями нужно вести себя осторожно, не провоцировать их, рассказал замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

При этом он подчеркнул, что сама по себе змея никогда не нападает первой на человека, однако встретив ее в неестественной среде обитания необходимо сообщить об этом по единому номеру 112.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» отметил, что в этом году в Подмосковье зафиксирован рост популяции змей. Это связано с благоприятными погодными условиями. Пресмыкающиеся все чаще стали покидать свою привычную среду обитания и приползают к человеческому жилищу.

Жителей Подмосковья призвали повысить бдительность и соблюдать ряд требований безопасности. В частности, чтобы случайно не наступить на змею и не быть укушенным, необходимо следить за порядком на своем участке.

«В период размножения змеи любят поселяться в темных, теплых влажных местах — в густой траве под сложенными ветками и под садовым мусором. <…> Не следует также гулять в открытой обуви по высокой траве по берегам рек и в лесополосе», — сказал Прокопюк.

Ранее СМИ сообщали, что ядовитая змея укусила четырехлетнего мальчика в одном из подмосковных СНТ. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.