Подмосковные спасатели выдворили летучую мышь из квартиры на восьмом этаже

Работники 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» поймали летучую мышь, которая забралась в квартиру на восьмом этаже в Орехово-Зуево, передает пресс-служба ведомства.

Спасателей вызвал хозяин жилища. Мужчина рассказал, что рано утром, когда проснулся на работу, заметил летучую мышь, которая металась по квартире. Что делать с незваной гостей, он не знал.

Старший смены Алексей Сорокин уточнил, что работники «Мособлпожспаса» обезопасили руки и осторожно поймали летучую мышь, а затем выпустили ее на свободу.

Ранее сообщалось, что летучая мышь повредила ногу спящей жительнице Подмосковья.