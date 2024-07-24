Подмосковные спасатели выдворили летучую мышь из квартиры на восьмом этаже
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Работники 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» поймали летучую мышь, которая забралась в квартиру на восьмом этаже в Орехово-Зуево, передает пресс-служба ведомства.
Спасателей вызвал хозяин жилища. Мужчина рассказал, что рано утром, когда проснулся на работу, заметил летучую мышь, которая металась по квартире. Что делать с незваной гостей, он не знал.
Старший смены Алексей Сорокин уточнил, что работники «Мособлпожспаса» обезопасили руки и осторожно поймали летучую мышь, а затем выпустили ее на свободу.
Ранее сообщалось, что летучая мышь повредила ногу спящей жительнице Подмосковья.