Подмосковные спасатели вытащили пенсионерку из вылетевшей в кювет иномарки

Работники 271-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили 65-летнюю женщину из автомобиля, вылетевшего в кювет в городском округе Ступино. Авария произошла накануне рядом с деревней Орехово, уточнила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник караула Сергей Холуев, в результате ДТП автомобиль вылетел с трассы и врезался боком в березы. Пожилая женщина, которая была за рулем, оказалась зажата в салоне.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они стабилизировали машину, отключили аккумулятор и вызволили пенсионерку с помощью механического аварийно-спасательного инструмента. Женщину зафиксировали на специальном щите и передали медикам скорой помощи.

Уточняется, что в попавшей в ДТП машине также была пассажирка — 56-летняя женщина. Она ехала на заднем сиденье, поэтому самостоятельно покинула автомобиль. Обеих пострадавших доставили в Ступинскую областную клиническую больницу.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили из зависшей над оврагом машины троих взрослых, подростка, собаку и двух кошек.