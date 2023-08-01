Подмосковные спасатели вытащили троих взрослых и подростка из зависшей над оврагом машины

Работники 232-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли четырех человек из микроавтобуса, зависшего над оврагом в Лыткарино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник части Олег Гречаник, инцидент произошел на Тураевском шоссе. Транспортное средство съехало с трассы и повисло над дорожным оврагом. Находившиеся в машине люди не стали покидать салон, поскольку был риск опрокидывания автомобиля.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и стабилизировали микроавтобус. Через заднюю и переднюю двери транспортного средства они вызволили из машины троих взрослых, семнадцатилетнего подростка и домашних животных — двух кошек и собаку.

«Участники ДТП поблагодарили спасателей за слаженную работу. Медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказал Гречаник.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли девушке, пострадавшей в ДТП с грузовиком и тремя легковыми автомобилями в городском округе Луховицы.