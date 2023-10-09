Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося грибника, который ранее перенес инфаркт

Работники 343-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из лесного массива мужчину, который заблудился во время сбора грибов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Раменском городском округе. Грибник сам обратился в Систему-112. Кроме того, у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В этом году он перенес инфаркт, последствиями которого стали нарушения речи и зрения.

Спасатели оперативно прибыли в район предполагаемого нахождения мужчины и начали прочесывать лес, рассказал старший смены Александр Удинцев. На поиски ушло более пяти часов.

«К счастью, телефон заблудившегося был достаточно заряжен, и, подавая звуковые сигналы, спасатели смогли убедиться, что мужчина их слышит», — рассказал он.

Работники «Мособлпожспаса» укутали обессиленного грибника в спасательное одеяло и напоили теплой водой. Уточняется, что мужчине не понадобилась медицинская помощь.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь молодому человеку, которого полностью засыпало грунтом.