Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося грибника
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 311-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса заблудившегося грибника, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Чехове. Потерявшийся в лесу 65-летний мужчина сам обратился в экстренные службы. Спасатели оперативно прибыли на место и связалась с грибником по телефону, чтобы определить его местоположение с помощью технологии геопозиционирования.
На поиски ушло примерно 1,5 часа. Медицинская помощь пожилому мужчине не потребовалась.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вывели из леса женщину с травмой ноги.