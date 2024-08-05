Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

Инцидент произошел в Чехове. Потерявшийся в лесу 65-летний мужчина сам обратился в экстренные службы. Спасатели оперативно прибыли на место и связалась с грибником по телефону, чтобы определить его местоположение с помощью технологии геопозиционирования.

На поиски ушло примерно 1,5 часа. Медицинская помощь пожилому мужчине не потребовалась.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вывели из леса женщину с травмой ноги.