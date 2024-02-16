Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося из-за снегопада мужчину

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли мужчину, который заблудился в Парковском лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.

Заблудившийся сам обратился в Систему-112. Выяснилось, что мужчина каждый день ходит в лес, чтобы накормить бездомную собаку, однако в этот раз из-за сильного снегопада он не смог найти обратный путь.

На поиски выехали работники 250-й пожарно-спасательной части. Спасатели прочесали лесной массив. Найдя мужчину, они передали его бригаде медиков.

«Несмотря на то, что самостоятельно выйти из леса мужчине не удалось, он сохранял спокойствие и, что очень важно, четко выполнял все рекомендации специалистов», — рассказал замначальника части Владимир Шеварихин.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пожилого рыбака, который застрял на льду Иваньковского водохранилища.