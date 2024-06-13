Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину

За помощью к спасателям обратились обеспокоенные родственники потерявшейся. Они рассказали, что женщина одна пошла в лес недалеко от СНТ «Истоки», при этом мобильного телефона при ней не было.

Поиски продлились более четырех часов. В это время шел сильный ливень. Спасатели прочесывали лес, подавая звуковые сигналы, в итоге женщина была найдена, она сама вышла к работникам «Мособлпожспаса».

Уточняется, что медицинская помощь заблудившейся не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли 14-летней девочке, на которую упало дерево во время конной прогулки.