Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 298-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Шаховской заблудившуюся 58-летнюю женщину, сообщила пресс-служба ведомства.
За помощью к спасателям обратились обеспокоенные родственники потерявшейся. Они рассказали, что женщина одна пошла в лес недалеко от СНТ «Истоки», при этом мобильного телефона при ней не было.
Поиски продлились более четырех часов. В это время шел сильный ливень. Спасатели прочесывали лес, подавая звуковые сигналы, в итоге женщина была найдена, она сама вышла к работникам «Мособлпожспаса».
Уточняется, что медицинская помощь заблудившейся не понадобилась.
Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли 14-летней девочке, на которую упало дерево во время конной прогулки.