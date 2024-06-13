Упавшее дерево сбило девочку с лошади в Подмосковье

Упавшее дерево сбило 14-летнюю девочку с лошади во время конной прогулки в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел недалеко от деревни Исаково под Солнечногорском. За помощью к спасателям обратилась инструктор.

На место оперативно прибыли работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Они оказали пострадавшей первую помощь, распили упавший ствол дерева и транспортировали девочку к машине скорой помощи, медики не смогли проехать на место из-за размытой дороги.

С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму подростка госпитализировали.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили из двенадцатиметрового колодца пенсионерку и ее собаку.