Подмосковные врачи спасли детей, которым мать дала таблетки от шизофрении

Двое маленьких детей попали в больницу в Московской области после того, как приняли таблетки, выданные их матерью. Эти препараты выписываются при шизофрении. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

ЧП произошло в Рошали. Там 10-летний мальчик и 7-летня девочка якобы плохо спали. После этого мать стала давать им на ночь таблетки «Клопиксол», чтобы нормализовать сон. После этого дети почувствовали себя плохо, их начало рвать.

«Экстренно доставили в реанимацию. Врачи поставили им диагноз „медикаментозное отравление“. Сейчас детям уже лучше, они идут на поправку», — указал микроблог.

Мать детей стоит на учете психоневрологическом диспансере. Таблетки, которая она пьет и которые выдала детям, назначаются при шизофрении в ее острой либо хронической стадии.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали лекарство от онкологических заболеваний, не имеющее аналогов в мире. Безопасность препарата «Афотид» для человека уже доказана, поэтому его начали использовать на добровольцах при клинических испытаниях.