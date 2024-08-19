Подмосковных автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах в жару

В Подмосковье в ближайшие дни будет жаркая погода, воздух прогреется до плюс двадцати девяти градусов. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что в августе, как правило, транспортных средств на дорогах региона становится больше, из-за этого растет риск ДТП.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит садиться за руль при недомогании, а также рекомендовали избегать поездок в пиковые солнечные часы.

В дороге с собой необходимо иметь запасы воды. Кроме того, автомобилистам напомнили, что нельзя оставлять детей и животных в машине одних даже на несколько минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда откроется движение по первому участку Южно-Лыткаринской автодороги.