Подмосковных автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать ПДД во время дождя

До конца недели в Подмосковье прогнозируется дождливая погода, местами пройдут ливни, которые будут сопровождаться усилением ветра, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с непогодой водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, неукоснительно соблюдать ПДД, в том числе не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

На мокрой дороге могут возникнуть заносы, напомнили в областном Минтрансе. Лужи следует либо объезжать, либо проезжать их с заниженной скоростью.

Пешеходов тоже призвали к внимательности. При переходе проезжей части не нужно закрывать себе обзор зонтиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет открыта дорога от Павловской Слободы до трассы М-9.