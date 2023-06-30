Подмосковных родителей призвали рассказать детям об опасности «законсервированных» строек

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья призвали родителей региона разъяснять детям о том, как опасно проникать на территорию строительных площадок, в том числе «законсервированных» строительных объектов.

В настоящий момент на территории Московской области «законсервированы» почти двести строек. Инспекторы ведомства регулярно производят осмотры площадок законсервированных объектов, после чего понуждают ответственных лиц к устранению выявленных нарушений.

Напоминаем, что застройщики обязаны на приостановленных объектах обеспечивать ограждение и освещение, надежное закрепление незавершенных конструкций и оборудования, размещение знаков об опасности.

Ранее стало известно, что любителям рыбалки в Подмосковье напомнили о правилах безопасности на водоемах.