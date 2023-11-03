Подмосковных водителей массово проверят на трезвость

В предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья усилят контроль на дорогах региона. В частности, пройдут рейды по проверке автомобилистов на трезвость, сообщила пресс-служба ведомства.

В большинстве муниципалитетов рейды начнутся уже сегодня ближе к вечеру. При проведении мероприятий инспекторы ДПС будут использовать метод так называемой массовой проверки.

Кроме того, в торговых центрах Московской области пройдут обучающие тренинги «АвтоТрезвость». Участникам расскажут, почему нельзя садиться за руль в нетрезвом виде — с помощью VR-очков им покажут, как искажается восприятие окружающего пространства у человека, который находится в состоянии опьянения.

В региональной Госавтоинспекции добавили, что с начала этого года на территории Подмосковья зафиксировали триста двенадцать ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли девяносто два человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о концессионных проектах дорожного строительства в Московской области.