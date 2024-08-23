Подмосковных водителей призвали быть аккуратными за рулем из-за непогоды
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В Подмосковье сегодня весь день будут идти дожди. В связи с этим автомобилистов призвали быть более внимательными и максимально аккуратными за рулем.
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили, что, управляя автомобилем, нельзя отвлекаться на телефон. Также водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами и оценивать ситуацию, прежде чем совершить маневр.
«Не паркуйтесь и не стойте под деревьями. При поломке или ДТП звоните в Систему-112», — указали в областном Минтрансе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.