Подмосковных водителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Сегодня в Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируются ливни, град, гроза, порывистый ветер, есть вероятность формирования смерчей.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личных машинах, а пешеходов — минимизировать пребывание на улице.

В непогоду не следует парковаться у шатких конструкций и деревьев, напомнили в ведомстве. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам напомнили, что при сильном дожде и ветре видимость на дорогах становится ниже, поэтому следует быть наиболее внимательными при переходе проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов.