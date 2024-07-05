Подмосковных водителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Безопасность
пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Сегодня в Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируются ливни, град, гроза, порывистый ветер, есть вероятность формирования смерчей.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личных машинах, а пешеходов — минимизировать пребывание на улице.

В непогоду не следует парковаться у шатких конструкций и деревьев, напомнили в ведомстве. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам напомнили, что при сильном дожде и ветре видимость на дорогах становится ниже, поэтому следует быть наиболее внимательными при переходе проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов.

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области