Подмосковный инспектор ДПС сопроводил машину с задыхающимся мужчиной до больницы

Женщина-водитель обратилась к сотруднику Госавтоинспекции с просьбой помочь добраться до больницы, так как ее муж задыхался из-за аллергической реакции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что женщина была растеряна ведь в Волоколамске оказалась впервые и не знала, где находится ближайшая больница. Старший лейтенант полиции Кирилл Родионов незамедлительно принял решение доставить мужчину в медицинское учреждение. Полицейский включил на патрульном автомобиле звуковые сигналы и проблесковые маяки, после чего сопроводил транспортное средство граждан до приемного покоя.

В ведомстве рассказали, что по прибытию Родионов помог переместить пассажира на кушетку. А пока женщина находилась с врачами и своим мужем, инспектор ДПС закрыл окна транспортного средства супругов, заглушил мотор и передал ключи хозяйке. После этого автоинспектор вернулся к несению службы.

Позже в одной из социальных сетей было опубликовано сообщение, в котором прозвучали слова благодарности в адрес сотрудника дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции округа за отзывчивость и своевременно оказанную помощь.

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