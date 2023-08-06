Подросток устроил смертельное ДТП на чужой машине в подмосковном Чехове

Семнадцатилетний подросток за рулем иномарки сбил лося на трассе в Подмосковье. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне поздно вечером в районе села Троицкое в городском округе Чехов.

В результате аварии погибла пассажирка иномарки — девушка 2007 года рождения. Несовершеннолетняя скончалась до приезда скорой помощи. Подросток, который управлял машиной, получил незначительные телесные повреждения.

Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход доследственной проверки контролирует Чеховская городская прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По информации телеканала РЕН ТВ, автомобиль, на котором подросток устроил смертельное ДТП, принадлежит его родственнице.

Ранее сообщалось, что три человека стали жертвами ДТП на трассе Р-22 в подмосковном Ступино.