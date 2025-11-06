Подмосковный тренер едва не пробил череп девятилетней фигуристке на тренировке

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после жестокого инцидента с тренером по фигурному катанию. Наставник, занимавшийся с детьми, нанес девятилетней девочке удар по голове, что привело к тяжелой травме и госпитализации ребенка.

Инцидент произошел на ледовой арене имени Ларисы Петрусевой в Павловском Посаде. По предварительной информации, во время тренировки тренер ударил юную фигуристку по затылку. От сильного удара девочка потеряла равновесие и упала на лед, получив дополнительный удар головой.

Прибывшие медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время она находится в медучреждении под наблюдением врачей.

После происшествия правоохранительные органы начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений. Полномочия тренера приостановлены, идет сбор доказательств и опрос свидетелей.

Ранее сообщалось, что школьницы в Свердловской области избили подругу и заставили извиняться.