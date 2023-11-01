Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья довольно свободно, загруженность оценивается всего три балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные Центра безопасности дорожного движения региона.

Сейчас небольшие заторы наблюдаются на Щелковском, Пятницком, Ленинградском, Варшавском, Можайском и Носовихинском шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Дон», «Крым», «Урал», «Волга», «Балтия», «Холмогоры» и А-105.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков, а также быть предельно внимательными вблизи мест притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла».