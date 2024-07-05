Подмосковным рестораторам рекомендуют закрыть летние веранды

Сегодня в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, прогнозируются обильные дожди и сильные порывы ветра — от 22 до 27 метров в секунду. В связи с этим владельцам кафе и ресторанов советуют закрыть летние веранды на время непогоды. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть внимательными и принять меры предосторожности для обеспечения безопасности граждан. В ведомстве порекомендовали укрепить конструкции веранд, убрать зонты и закрепить или занести в помещения мебель.

Жителей области призывают быть предельно осторожными и в случае внештатных ситуаций обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило долю производства сыра в России до двадцати процентов.