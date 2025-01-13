При заключении мирного договора на Украине могут появиться базы с ракетами малой дальности, которые станут гарантиями ее безопасности. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник офиса президента Зеленского, во время интервью газете Stampa.

Подоляк сообщил, что Киеву необходимы эффективные гарантии безопасности, чтобы согласиться на мир с РФ.

«На территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности», — указал он.

В случае необходимости, эти ракеты могут быть использованы для удара по российской территории для нанесения ущерба ее военной инфраструктуре. Подоляк также категорически отверг возможность того, что Киев откажется от своих притязаний на территорию Донбасса. Он добавил, что некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, подрывают европейское единство.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что надеется на прекращение боевых действий в 2025 году. Для этого, по его словам, Киеву необходимо получить соответствующие гарантии безопасности от Евросоюза и США.